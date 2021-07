Miljardair Branson bereikt ruimte op 80 km hoogte en landt weer veilig op aarde

Miljardair Richard Branson heeft succesvol de ruimte bereikt. Rond 17.30 uur kwam het ruimteschip Unity van Bransons bedrijf Virgin Galactic tot 80 kilometer hoogte, volgens NASA de grens voor de ruimte.

Branson, de twee piloten en de drie andere bemanningsleden waren enkele minuten gewichtloos voordat de terugkeer naar de aarde weer werd ingezet. Op beelden was te zien hoe ze door de cabine dreven. Een klein kwartier later landde Unity weer veilig op aarde.

"Dit is een van de mooiste momenten van mijn leven", zei breed lachende Branson (70) in een eerste reactie vanuit Unity. Hij bedankte alle medewerkers van Virgin Galactic die dat mogelijk hebben gemaakt. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de ruimte."

"Hier heb ik als kind al van gedroom, maar niks kan je voorbereiden op het uitzicht vanuit de ruimte", zei Branson weer toen hij weer terug op aarde was. "Het was gewoon magisch." Zijn kleinkinderen omhelsden hem toen hij uit Unity stapte.