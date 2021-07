Onverwacht ook derde beeld weggehaald in Charlottesville

De Amerikaanse stad Charlottesville heeft gisteren naast twee beelden van omstreden generaals ook meteen een eerbetoon aan ontdekkingsreizigers Lewis en Clark weggehaald. De gemeenteraad stemde daar op het nippertje unaniem mee in.

De stad had al gepland om ruiterbeelden van generaals Lee en Jackson te verwijderen, omdat zij in de Amerikaanse Burgeroorlog hadden gevochten voor behoud van de slavernij. Omdat het takelwerk vervroegd kon worden afgerond, besloot de burgemeester meteen het lot van een derde standbeeld te bepalen en riep de gemeenteraad bijeen.

Lewis en Clark brachten tussen 1804 en 1806 op verzoek van president Jefferson het westen van het Amerikaanse continent in kaart, een gebied dat met de Louisiana Purchase was overgenomen van Frankrijk. Omdat Lewis in de buurt van Charlottesville is geboren, werd het beeld daar in 1919 geplaatst.

Sacagawea

De afgelopen jaren was het bronzen beeld in opspraak geraakt, omdat de Shoshone-gids van de twee witte mannen geknield aan hun voeten was uitgebeeld. Deze Sacagawea had juist een onmisbare rol gespeeld in het door onbekend terrein loodsen van de expeditie.

"Ik vind dat het gewoon moet worden omgesmolten", zei Rose Ann Abrahamson, een afstammeling van Sacagawea, gisteren tijdens de raadsvergadering. "Het is totaal beledigend en moet worden vernietigd. Maar het kan ook gebruikt worden om het publiek beter voor te lichten."

Dode bij protesten

Plannen om de beelden van Lee en Jackson te verwijderen, leidden vier jaar geleden tot felle confrontaties tussen voor- en tegenstanders. Daarbij viel een dode toen een auto inreed op een vrouw die tegen de beelden protesteerde. De reactie van president Trump op haar dood leidde tot meer verontwaardiging omdat hij zei dat "beide kanten" schuld hadden aan de escalatie.

Alle drie de beelden zijn inmiddels afgevoerd naar de opslag, in afwachting van een definitief besluit wat ermee wordt gedaan. Het plaatselijke Lewis en Clark-museum heeft al verzocht het beeld te mogen tentoonstellen.