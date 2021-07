Man (36) overleden na schietpartij Rotterdam

Bij een schietpartij in Rotterdam is vanmiddag een 36-jarige man overleden. De politie doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Het schietincident gebeurde rond 12.45 uur in een bovenwoning aan de Ruilstraat in Rotterdam-West, meldt de regionale omroep Rijnmond. Hulpdiensten hebben geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Het is dus ook nog onduidelijk wie de schoten heeft gelost, en er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en vraagt getuigen zich te melden.