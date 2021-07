Ontploffing Utrecht vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk

De politie denkt dat de explosie die zich gisteravond in Utrecht voordeed, is veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Rond 21.40 uur ontplofte er iets op het Lumbresplein in de wijk Geuzenwijk. Vijf woningen, vier geparkeerde auto's en twee bouwketen liepen schade op, voornamelijk door gebroken ruiten.

Op een foto die door de politie is verspreid, is te zien dat ook een muurtje van gewapend beton zwaar is beschadigd. Brokstukken kwamen tientallen meters verder terecht. Niemand raakte gewond.

Camera's

Tot in juni hingen er camera's op het plein. Buurtbewoners zeggen dat het een effectief middel was om overlast te bestrijden. Ze willen dat de camera's terugkomen.

Burgemeester Dijksma is daar ook voor, zei ze vanmorgen bij een bezoek aan de buurt. "Ik denk dat dat een helder signaal is dat ik zeker niet naast me neer zal leggen." Ze wees erop dat een meerderheid in de gemeenteraad daar tegen is, omdat camera's de privacy van buurtbewoners zou aantasten.

"Hoe ik het ga organiseren weet ik niet", zei Dijksma. "Maar als het zo goed gewerkt heeft, moet je het niet negeren."