Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning

De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die na de stikstofuitspraak zonder vergunning zitten. Daarmee reageert de provincie op een handhavingsverzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de provincie optreedt tegen de bedrijven die na uitbreiding meer stikstof uitstoten zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Boeren konden onder de vorige regeling, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), uitbreiden met alleen een melding. Wie bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwde, moest een melding doen als dat een kleine toename van de stikstofuitstoot tot gevolg had. Nu de PAS van tafel is, zijn die meldingen niet langer genoeg en is een vergunning nodig.

MOB verzocht om handhaving bij vijftig vooral agrarische bedrijven. De provincie gaat dat verzoek niet uitvoeren, schrijft Omroep Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth zegde dat de boeren woensdag tijdens het protest toe en tijdens een Statenvergadering herhaalde Gedeputeerde Jan Markink die belofte. "Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven."

Passende vergunning

De provincie werkt aan een regeling om deze bedrijven te helpen en ze een passende vergunning te geven. De MOB stelt dat per bedrijf moet worden gekeken of er gelegaliseerd kan worden. "En niet in het algemeen. Als er een afname is van stikstof ben je makkelijker klaar. Als er toename is, is er een groter probleem", zegt Valentijn Wösten die optreedt namens de MOB tegen Omroep Gelderland "Er kan alleen een vergunning worden verleend als er geen significante negatieve gevolgen voor de natuur optreden."

Het handhavingsverzoek zette kwaad bloed bij landbouworganisatie LTO, die spreekt van juridisch activisme. "Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen."

Overigens moet de provincie officieel nog een besluit nemen. "Formeel moet er nog gereageerd worden, maar dit is de lijn. De minister heeft toegezegd dit te gaan oplossen en tot die tijd gaan wij niet handhaven", aldus een woordvoerder. Wösten van de MOB zegt dat daarmee de kous nog niet af is. "Wij kunnen nog in bezwaar gaan."