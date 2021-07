RTL: nog geen besluit over uitzending Boulevard vanavond

De leiding van RTL heeft nog niet besloten wat er gebeurt met de uitzending van RTL Boulevard van vanavond. Gisteren werd de live-uitzending geschrapt vanwege een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein in Amsterdam werd toen ontruimd.

Het AD en De Telegraaf melden op basis van eigen bronnen dat de live-uitzendingen voorlopig niet meer vanaf het Leidseplein worden uitgezonden. Een woordvoerder van RTL zegt daarover dat er nog geen besluit is genomen.

RTL herhaalde gisteravond de Boulevard-uitzending van woensdag, die in het teken stond van misdaadjournalist Peter R. de Vries, die een dag eerder was neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard. Naar de herhaling van die uitzending hebben 512.000 mensen gekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Woensdag waren dat er 1,3 miljoen.