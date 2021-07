Bewoners Ter Apel opgeschrikt door laag vliegende luchtballon

Bewoners in Ter Apel zijn gisteravond verrast door een luchtballon die laag over de huizen vloog. De luchtballon wist uiteindelijk een veilige landing te maken op een veld bij het dorp.

De luchtballon trok veel bekijks. "Ik was gisteren even naar een vriendin. En ik hoorde een geluid uit de lucht dat heel dichtbij klonk. Ik stapte in de auto en zag een luchtballon heel laag vliegen", vertelt Monica Veenstra uit Ter Apel aan RTV Noord. "Ik ben er achteraan gereden om ze te volgen."

Volgens Veenstra zat aan boord de stemming er goed in. "De mensen waren allemaal vrolijk. Ze zwaaiden naar ons en riepen 'hoi'. Tuurlijk zwaaiden we terug."

Stuk gras om te landen

Volgens Erik Pals, eigenaar van het ballonvaartbedrijf, was het een normale ballonvaart. "De regels zijn dat we overal mogen landen omdat wij niet kunnen landen op een vliegveld. We moeten natuurlijk wel dieren in weilanden in de gaten houden."

Het komt volgens Pals vaker voor dat er laag over huizen wordt gevlogen. "Hier in de regio heb je veel akkerbouw en weinig gras. We moeten wel een stukje gras vinden om te landen. Je wilt natuurlijk geen schade maken."

Een eigenaar van een weiland heeft een klacht gestuurd naar het bedrijf. "Hij maakte zich zorgen om zijn paarden", verklaart Pals. "Dat snap ik heel goed. Mogelijk heeft de piloot de paarden niet gezien. Wij gaan er altijd wel heel zorgvuldig mee om."