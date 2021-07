Haller laat zware periode achter zich: 'Dit jaar controleer ik zelf de lijst'

Haller richt zich vooral op eigen spel bij Ajax: 'Er komen toch wel spelers bij' - NOS

Halverwege het seizoen aansluiten bij Ajax, vrouw en kinderen in een ander land, geen Europa League mogen spelen, wel doelpunten maken en toch kritiek krijgen. Er zijn voetballers die minder meemaken in hun eerste halfjaar bij een nieuwe club. Het overkwam Sébastien Haller, die in januari voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. De eerste maanden in Amsterdam zat hij in zijn eentje in een hotel, zonder vrouw en kinderen. "Dat maakte het mentaal zwaar", vertelt de spits, die zich met Ajax voorbereidt op een nieuw seizoen. "Het is belangrijk om familie om je heen te hebben en het regelen daarvan kostte ook tijd en aandacht." Geen scherpte De aanvaller verwijst daarmee naar de kritiek die hij veelvuldig over zich heen kreeg in de eerste maanden. "Ik vond hem heel traag, zag niet de scherpte. Af en toe vraag ik me af: vindt hij het voetballen wel leuk?", zei analist Rafael van der Vaart eind januari in Studio Voetbal.

Het was inderdaad niet altijd goed, geeft de spits in gesprek met verslaggever Martin Vriesema toe, maar hij moest ook even wennen aan zijn nieuwe club. "Op de eerste training zag ik meteen dat iedereen wist wat hij moest doen. Het ging heel snel en ik voelde me verloren. Maar na verloop van tijd ging het beter." Haller maakte in zijn eerste halfjaar bij Ajax dertien doelpunten in 23 wedstrijden, wat helemaal geen slechte statistiek is voor een spits. Toch weet de spits zelf ook dat het er in de wedstrijden niet altijd goed uit zag. Alsof hij er niet helemaal bij was met zijn hoofd. "Je kan je focus verliezen, als je een kans mist of weinig de bal hebt. Soms denk ik te veel na en dan moet ik terug naar de basis. Stoppen met nadenken en spelen met je gevoel."

Dat is dan ook precies zijn doel in zijn eerste volledige seizoen in het shirt van Ajax. "Ik wil fit zijn en het team helpen. Veel doelpunten maken, kansen creëren en meedoen in alle competities." 'Zelf de spelerslijst checken' De laatste opmerking valt tussen neus en lippen door, maar het is een subtiele verwijzing naar de blunder van Ajax afgelopen seizoen. De club vergat Haller op de spelerslijst van de Europa League te zetten waardoor hij geen Europees voetbal speelde. "Daar heb ik al veel over gezegd. Het was een fout, dat kan helaas gebeuren. Maar we beginnen aan een nieuw seizoen, dus we vergeten alles. En we leren ervan natuurlijk," lacht de spits. "Dus geen zorgen, dit jaar controleer ik zelf of ik op de lijst sta..." Haller maakt de openingstreffer in het oefenduel met Paderborn: