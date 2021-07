Vitesse presenteert #VluggeYapi, oud-jeugdspeler van Paris Saint-Germain

"Hi, ik ben Yapi, rechtsback en blij om hier te zijn." Na een kort sprintje op de atletiekbaan van sportcentrum Papendal, gelegen naast het trainingscomplex van Vitesse, spreekt de nieuwste aanwinst van de Arnhemse voetbalclub de buitenwereld toe.

De Fransman Romaric Yapi, die ook de nationaliteit van Ivoorkust heeft, tekende bij Vitesse een contract voor drie seizoenen, tot medio 2024. Yapi komt over van Premier League-club Brighton & Hove Albion. Of er met de overgang een transferbedrag is gemoeid en hoe hoog dat dan zou zijn, is niet bekendgemaakt.

"Bienvenue, Yapi", schrijft Vitesse op Twitter bij de video waarmee zij de overgang van Yapi wereldkundig maken. Daarbij toegevoegd de hashtag '#VluggeYapi'. Daarmee wordt er met een knipoog verwezen naar een van boeven uit de televisieserie van Bassie en Adriaan.