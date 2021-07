Genocide in Srebrenica herdacht in Bosnië en Nederland

De massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica, deze maand 26 jaar geleden, wordt zoals elk jaar herdacht in Bosnië en op het Plein in Den Haag. Vanwege het coronavirus is de plechtigheid, die om 15.00 uur begint, ook online te volgen.

Er zijn toespraken van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en anderen. Ook worden de namen van negentien slachtoffers die worden herbegraven in Potocari voorgelezen.

Potocari is de plaats bij Srebrenica waar in 1995 Nederlandse blauwhelmen die de enclave moesten beschermen hun basis hadden. Dutchbat, zoals het Nederlandse VN-bataljon heette, kon niet voorkomen dat troepen onder leiding van de Bosnisch-Servische generaal Mladic Srebrenica op 11 juli innamen en in de week erna een slachting aanrichtten onder de mannelijke bevolking.

Deze genocide wordt beschouwd als de grootste oorlogsmisdaad in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Mladic is daarvoor vorige maand in hoger beroep tot levenslang veroordeeld.