Een week op pad in de EU: vijf apps, vier tests en 180 euro aan kosten

Misschien wel voor mensen die al meer dan twee weken volledig gevaccineerd zijn. Maar voor al die mensen die dat (nog) niet of niet volledig zijn, is het wel gedoe. En met prijzen variërend van 20 (Athene) tot 69 euro (goedkoopste optie in Frankfurt) wordt de reis meteen flink duurder.

Langs de grenzen op de weg werd niet gecontroleerd. Dat een negatieve coronatest in België een digitaal EU-COVID-reiscertificaat opleverde (in de Belgische app) die in Nederland door een Testen voor Toegang-app gelezen kon worden, stemde hoopvol. Zou het dan toch werken, met een QR-code eenvoudig door de EU reizen?

Wie deze zomer met vliegtuig, trein of veerboot wil reizen naar één of meer landen, moet zich voorbereiden op veel uitzoekwerk, testreserveringssites in vreemde talen en het downloaden van veel apps. Voor een reis deze week van België op en neer naar Nederland, en vervolgens via Luxemburg en Duitsland naar Frankrijk volstond één PCR-test.

Want de vervolgreis van Frankrijk via Duitsland naar Griekenland vereiste een nieuwe PCR test in Frankrijk. Die gold niet alleen voor de reis naar Griekenland (gecontroleerd bij aankomst op Rhodos), maar ook nog op de veerboot naar Tilos (niet gecontroleerd). De geldigheid van de Franse test zou na een verblijf van anderhalve dag op Tilos verlopen zijn.

Voor de veerboot terug werd er wel een geëist. Op de luchthaven van Frankfurt dus nog snel voor vertrek een nieuwe test gedaan om de veerboot twee dagen later op te kunnen. De QR-code werd daar overigens niet gecontroleerd. Voor de terugvlucht naar Duitsland is ook weer een test verplicht. De test uit Duitsland is dan inmiddels vier dagen oud en dat is dus één dag te veel. Op Tilos was testen niet mogelijk dus dat moet bij aankomst in Athene. De vierde in een week.

Mocht België of Luxemburg besluiten bij aankomst uit Duitsland toch ook een test te willen zien, dan zit ik nog goed. Alhoewel ik dan gelukkig weer in de auto de grens over ga, waarschijnlijk weer ter hoogte van de plaats waar ik een week geleden óók langs reed: Schengen. De naam klonk toen nog hoopvol.

Conclusie: