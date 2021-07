Kenners kiezen favorieten in Italiaans 'kunstwerk van ongekende schoonheid'

"Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen." Deze gevleugelde uitspraak van Johan Cruijff gaat ook dit EK voetbal weer op. Daar kunnen Oostenrijk en Spanje, die het de Italianen knap lastig maakten in de knock-outfase, over meepraten.

Vanavond (21.00 uur) staan de Italianen voor de vierde keer in de finale van het EK. In 1968 werd de titel gepakt, in 2000 en 2012 ging de eindstrijd verloren. Hoe het tegen Engeland ook afloopt, het EK heeft nieuwe (en oude) Italiaanse helden opgeleverd.

Vier kenners en liefhebbers van Italië en het Italiaanse voetbal kiezen hun favoriete speler uit de huidige selectie.

David Endt, sportjournalist en een leven lang Italië-supporter:

"De eerste naam die bij me opkomt is die van bondscoach Roberto Mancini. Hij speelt niet, maar is de belangrijkste speler in het hele spel. Je ziet dat hij binnen dat team meer is dan alleen de trainer. Je ziet in hem ook nog de begaafde voetballer van toen."

"Het is echt moeilijk om een keuze voor één speler te maken. Dit Italië is namelijk een prachtig mozaïek. Niet gevormd door de meest zeldzame edelstenen, maar als geheel wel een kunstwerk van ongekende schoonheid. Ik kan Jorginho noemen, met zijn magistrale penalty. Of Giorgio Chiellini, over wie je een opera kunt maken op basis van dit toernooi. Leonardo Spinazzola, mogen we ook zeker niet vergeten."