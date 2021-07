Italië ook in ban van 'Wembledon' met Berrettini als aanvoerder gouden generatie

"Het wordt voor iedereen in Italië een speciale zondag", keek Berrettini opgetogen vooruit. "Niemand had dit verwacht, ik zeker niet."

Italië is historisch gezien op alle niveaus vertrouwd met grote voetbalfinales, maar nu lijken er voor het sportgekke land ook prachtige jaren in het mondiale toptennis aan te breken. Zo staan er dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973 tien Italiaanse tennissers in de tophonderd. En dat is uniek.

Het zegt alles over de opmars van het land, dat in het vorige decennium bij de vrouwen al zo verwend was met de prestaties van Francesca Schiavone (titel Roland Garros 2010), Flavia Penetta (titel US Open 2015), Roberta Vinci (finale US Open 2015) en Sara Errani (finale Roland Garros 2012).

Gouden generatie in de maak?

Nu lijkt er dus een gouden Italiaans generatie bij de mannen in de maak. Berrettini (25 jaar) is al ruim anderhalf jaar een toptienspeler en de vaandeldrager van het stel.

Maar er zijn meer goede spelers: de 19-jarige supertalenten Jannik Sinner (23ste van de wereld) en Lorenzo Musetti (62ste) en de 26-jarige laatbloeier Lorenzo Sonego (27ste) kloppen hardnekkig op de deur.

En bovendien draait het 34-jarige enfant terrible Fabio Fognini (31ste) bovendien ook nog prima mee. Hij was de aanvoerder van een generatie subtoppers (met onder anderen Andreas Seppi en Paolo Lorenzi) die de weg naar het succes heeft geplaveid voor de jonge generatie.