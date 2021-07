Etappe 15: ontploffen op de Col de Beixalis en dan kijken naar de EK-finale

Na de bergrit van zondag kun je - net als de renners - met de benen omhoog kijken naar de finale van het EK voetbal - NOS

Met angst en beven wordt in het peloton uitgekeken naar de vijftiende etappe, het slotstuk van de tweede Tourweek. De rit van Céret naar Andorra la Vella is namelijk de eerste van vier zware bergritten in de Pyreneeën. Het enige uitstapje buiten de Franse landsgrenzen deze Tour is voor veel renners ook een rit naar huis. De laatste jaren hebben veel namen in het peloton namelijk van Andorra hun thuisbasis gemaakt, vanwege de hoogte, de vele trainingsmogelijkheden en het gunstige belastingklimaat. De laatste renner die een Touretappe won in Andorra woont trouwens gewoon in het Belgische Kanne, op een steenworp van Maastricht.

Tour 2016: Tom Dumoulin wint tussen hagelstenen in Andorra Arcalis - NOS

De belangrijkste obstakels op de route van vandaag zijn voor veel renners bekend van trainingsrondjes, maar dat maakt de vier grote beklimmingen niet minder zwaar. Op de Port d'Envalira (2.409 meter) bereiken we zelfs het dak van deze Tour. Daarna gaat het in een ziedende afdaling richting de Col de Beixalis (eerste categorie, 6,4 kilometer à 8,5 procent). Parcoursontwerper Thierry Gouvenou: "De beklimming van de Col de Beixalis gaat via een zeer smalle en extreem steile weg. Hier gaat de koers volledig ontploffen."

Etappe 15 - NOS

Op de top van de Beixalis liggen voor het laatst deze Tour 8, 5 en 2 bonificatieseconden voor het grijpen. En alsof dat nog niet genoeg is, volgt ook nog een technische en gevaarlijke afdaling naar de finish in Andorra la Vella. Vechten om bollen en podium Wie nog iets aan de suprematie van Tadej Pogacar wil doen, kan daar beter op weg naar Andorra al mee beginnen. Waarschijnlijker is dat de mannen achter de Sloveense geletruidrager - zoals de nieuwe nummer twee Guillaume Martin, Wilco Kelderman en Jonas Vingegaard - elkaar zullen bestoken. Of houden ze elkaar juist in een houdgreep? Wout Poels zal in ieder geval alles op alles moeten zetten om kans te houden op de bolletjestrui in Parijs. Die zit vandaag om de schouders van Michael Woods, de tweede Canadees in die positie sinds Alex Stieda in 1986.

Sinds de Alpen vechten Poels, Woods en Quintana om het kleinood, maar als ze niet oppassen gaat een vierde ermee heen. Iemand als Pogacar bijvoorbeeld, net als vorig jaar. In het restant van de Tour kun een enkele renner nog maximaal 195 bergpunten verdienen, waaronder dubbele punten (40) op de slotbeklimmingen van de 17de en 18de etappe. Kortom, alles is nog mogelijk.

Etappe 15: uren afzien in de Pyreneeën en dan kijken naar de EK-finale - NOS

En dan, als alle renners binnen zijn, de benen gemasseerd zijn, de pasta's zijn geconsumeerd en de berichtjes naar het thuisfront zijn verstuurd, mogen de voetjes op tafel voor de EK-finale tussen Engeland en Italië. Of hebben wielrenners eigenlijk niet zoveel met voetbal?