Richard Branson wint vandaag ruimterace der miljardairs

Bekijk hier de ruimtehaven in New Mexico waar ruimtetoeristen voortaan kunnen instappen voor hun vlucht:

Bransons Virgin Galactic kreeg na een foutloze testvlucht toestemming van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Branson: "Ik ga zelf omhoog om als gewone consument deze ervaring te testen. Ik zal van iedere minuut genieten. Er zijn heel veel mensen die op mijn stoel zouden willen zitten." Het moet voor hem als een overwinning voelen om als eerste van de grote drie (ook Elon Musk was met zijn SpaceX-programma in de race) persoonlijk de ruimte te bereiken.

Hij wilde binnen vijf jaar klaar zijn, maar er volgde een hobbelig traject, met zelfs een fataal ongeluk dat een piloot het leven kostte. Het vertrouwen is nu zo gegroeid dat Branson zelf aan boord stapt om het signaal te geven dat zijn bedrijf klaar is om passagiers naar de ruimte vervoeren.

Richard Branson:

Bedrijf: Virgin Galactic

Ruimtevaartuig: VSS Unity

De vlucht lijkt nog het meest op een gewone vlucht met een vliegtuig.

De lancering is bij het plaatsje Truth or consequences in New Mexico. Het moederschip VMS Eve stijgt daar op, met het ruimtevaartuig de VSS Unity eraan vast. Op 14 kilometer hoogte laat het vliegtuig het ruimtevaartuig los, waarna de piloot de raketten onder het ruimtevaartuig start om tot 80 kilometer te gaan. De vlucht duurt 90 minuten, waarbij de passagiers korte tijd gewichtloosheid ervaren.

Naast Richard Branson zijn drie andere passagiers aan boord. Uiteindelijk wil Branson meerdere toeristische ruimtevluchten per jaar maken. Er hebben zich 600 klanten gemeld die ieder 250.000 dollar hebben betaald. Onder wie Justin Bieber en Leonardo DiCaprio.