Messi wint met Argentinië de Copa América

Argentinië heeft voor het eerst in bijna dertig jaar de Copa América gewonnen, de strijd om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voetbal voor landenteams. In het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro versloegen de Argentijnen aartsvijand Brazilië met 1-0.

Voor aanvoerder Lionel Messi (34) was het de eerste hoofdprijs met het Argentijnse nationale elftal. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij alle prijzen die hij met zijn club Barcelona won direct zou inruilen voor een eindzege met Argentinië.

De winnende goal werd gescoord door een andere Argentijnse veteraan: Ángel de Maria (33) van Paris Saint-Germain. In de 22e minuut verraste hij de Braziliaanse keeper met een lobje. Messi zakte na het laatste fluitsignaal op zijn knieën en werd door zijn ploeggenoten bestormd.