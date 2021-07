Eindelijk, na vier verloren finales, wint Messi hoofdprijs met Argentinië

Lionel Messi heeft eindelijk een grote prijs gewonnen met het Argentijnse voetbalelftal. In de nacht van zaterdag op zondag won Argentinië voor het eerst in bijna dertig jaar de Copa América, de strijd om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor landenteams. In het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro werd Brazilië met 1-0 verslagen.

In die ontlading zat de frustratie van vier verloren finales: in 2007, 2015 en 2016 droop Messi teleurgesteld af na nederlagen in de eindstrijd van de Copa América. In 2014 verloor hij met zijn land de WK-finale tegen Duitsland, ook in Maracanã.

Meerdere keren heeft Messi gezegd dat hij alle prijzen die hij met Barcelona won - liefst 35, waaronder vier Champions Leagues en drie wereldbekers - direct zou inruilen voor een eindzege met Argentinië.

Na de deceptie tegen Chili in 2016, waarbij Messi een penalty miste in de strafschoppenserie, bedankte hij zelfs even voor de nationale ploeg. Maar hij keerde terug en verwezenlijkte afgelopen nacht zijn ultieme droom.

"Vaak stond ik hier verdrietig, maar er is geen beter moment dan dit", vertelde een "onbeschrijflijk blije" Messi na afloop. "Ik heb vaak van dit moment gedroomd. Mijn familie leefde er net zo voor als ik, of erger. We gingen altijd verdrietig op vakantie, maar deze keer is het anders. Dit is waanzin en onverklaarbaar geluk."

Messi troost Neymar

Na afloop was er een innige omhelzing tussen Messi en die andere vedette op het veld, de Braziliaan Neymar, die in tranen was. Vaak stond Messi er bij zoals Neymar, nu ontfermde de Argentijnse aanvoerder en recordinternational (151 wedstrijden) zich over zijn voormalige ploeggenoot bij Barcelona.