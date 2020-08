Manchester City neemt Spaans talent Torres over van Valencia

Manchester City heeft zich versterkt met Ferran Torres. De nummer twee van de Premier League heeft naar verluidt 23 miljoen euro betaald voor de twintigjarige vleugelaanvaller.

Torres, die als een van de grootste Spaanse talenten geldt, heeft een contract getekend voor vijf jaar. "Elke speler wil betrokken zijn bij aanvallende teams en Manchester City is een van de meest aanvallende clubs in het voetbal", liet Torres weten op de website van de Engelse club.

De technisch directeur van Manchester City ziet veel potentie in Torres. "Hij is jong en ontwikkelt zich nog steeds. Hij is snel, direct, kan met één beweging ruimte creëren en is in staat om een wedstrijd te beslissen. Ik denk dat dit de perfecte plek is voor hem om zich te ontwikkelen en met Pep (Guardiola, red.) aan het roer kan hij zijn spel naar een hoger niveau tillen."

De Spaanse jeugdinternational brak afgelopen seizoen door als basisspeler bij Valencia. Hij speelde dit seizoen 34 keer in La Liga en was vier keer trefzeker. Torres stond ook op het veld bij de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (1-0 winst voor Valencia). Hij gaf de assist bij het winnende doelpunt van Rodrigo. Het betekende voor Ajax uitschakeling in de Champions League.

Ook Aké op weg naar City

Manchester City-coach Guardiola is ook nog op zoek naar versterking in de verdediging. Volgens verschillende Britse media zou de Engelse club al rond zijn met dertienvoudig Oranje-international Nathan Aké. De 25-jarige verdediger zou zo'n veertig miljoen pond (44 miljoen euro) kosten.