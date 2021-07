Wekdienst 11/7: EK-finale tussen Engeland en Italië • Srebrenica-herdenking

In de loop van de dag ontstaan buien, de meeste in de noordelijke helft. Lokaal is kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt 20 tot 24 graden.

Goedemorgen! Het is de dag waarop de genocide in Srebrenica wordt herdacht. Vanavond is de EK-finale tussen Engeland en Italië en vanmiddag is de slotwedstrijd op Wimbledon.

Wat heb je gemist?

In Aalst in België is een vrouw overleden die besmet was met twee varianten van corona. Mogelijk was ze door twee mensen besmet. De vrouw van 90 werd in maart na een aantal valpartijen opgenomen in het ziekenhuis. Ze was niet gevaccineerd. Na haar overlijden bleek dat ze met twee virusvarianten besmet was.

Volgens Belgische wetenschappers was al wel bekend dat zoiets mogelijk was, maar hadden ze dat in de praktijk nooit gezien.

Ander nieuws uit de nacht