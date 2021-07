Queen Elizabeth wenst voetballers succes, herinnert zich 1966

Dat het Engelse voetbalelftal vanavond voor het eerst in 55 jaar weer in de finale van een groot toernooi staat, is ook het Britse koningshuis niet ontgaan. Koningin Elizabeth heeft bondscoach Gareth Southgate een brief geschreven waarin ze hem en het team succes wenst.

Ook premier Johnson heeft de selectie een boodschap gestuurd. Het team heeft de geest verheven van het hele land, staat in de brief. "Namens de hele natie: veel succes en bring it home!", een verwijzing naar de in Engeland breed gekoesterde gedachte dat het land het voetbal heeft uitgevonden.

Wembley

De finale wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley-stadion in Londen. Tegenstander Italië heeft meer ervaring met grote finales: het is de tiende WK- of EK-eindstrijd voor de Italianen.

In Engeland wordt gespeculeerd dat premier Johnson een nationale vrije dag uitroept bij een Engelse zege. Een petitie daarvoor is ruim 350.000 keer ondertekend.