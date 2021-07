Iraniërs protesteren wereldwijd tegen president

In meerdere hoofdsteden in de wereld zijn de afgelopen dag aanhangers van de Iraanse oppositie de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe president, Ebrahim Raisi. Ze vinden dat hij moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid.

In onder meer Berlijn, Londen, Brussel, Washington en op de Dam in Amsterdam waren demonstranten op de been. De betogingen waren in het kader van de Free Iran World Summit, een online conferentie georganiseerd door de Nationale Raad van Verzet van Iran.

De voorzitter van die raad, die vanuit het buitenland streeft naar omverwerping van het regime, benadrukte in een online uitgezonden toespraak de rol van Raisi bij de executie van duizenden politieke gevangenen in 1988.

Raisi was toen als rechter lid van de 'commissie des doods', die bepaalde wie moest worden geëxecuteerd. Ook mensenrechtenorganisaties als Amnesty International houden Raisi medeverantwoordelijk voor de executies.

Pompeo

Er waren ook westerse prominenten die meededen aan de conferentie. Zo hield de Amerikaanse oud-minister Pompeo een toespraak waarin hij de recente presidentsverkiezingen afdeed als een schijnvertoning, gezien het geringe aantal kandidaten dat mocht meedoen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de westerse betrokkenheid bij de protesten hypocriet. Een woordvoerder spreekt in een tweet van een "anti-Iran-obsessie".