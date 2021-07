Foden twijfelgeval bij Engelsen, Spinazzola symbolisch terug bij Italianen

Een domper voor Engeland, in aanloop naar de EK-finale. Phil Foden is geblesseerd geraakt, waardoor de middenvelder de strijd om de eerste hoofdprijs van Engeland sinds 1966 mogelijk aan zich voorbij moet laten gaan. Foden trainde niet mee, daags voor de eindstrijd tegen Italië.

"Hij heeft een vrij lichte voetblessure", verklaarde bondscoach Gareth Southgate op de gebruikelijke persconferentie. "Het is de vraag of hij op tijd fit is om mee te kunnen doen aan de wedstrijd, dus dat zullen we later nog eens moeten beoordelen."

Foden is geen basisspeler, maar geldt net als Jack Grealish als een speler die een wedstrijd kan openbreken als het binnen de lijnen even niet volgens planning verloopt.

Brief van de koningin

De EK-koorts in Engeland is naar een hoogtepunt gestegen, zeker nu de nationale ploeg op het heilige gras van Wembley het thuisvoordeel heeft in de finale. Southgate kreeg zelfs een brief met de succeswensen van koningin Elizabeth, die 55 jaar geleden al de wereldbeker mocht uitreiken aan de toenmalige aanvoerder Bobby Moore.