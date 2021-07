In de Utrechtse wijk Zuilen is een aantal ramen gesprongen door een ontploffing. Volgens de brandweer is een muur bij een voetbalpleintje opgeblazen. Er zijn geen gewonden.

Rond 21.45 uur maakten op sociale media de eerste mensen melding van een ontploffing. In eerste instantie was niet duidelijk waar die precies plaatsvond. De brandweer meldde later dat de explosie bij het Lumbresplein was.

Het pleintje is afgezet voor onderzoek. De brandweer stuurde ook mensen weg uit de omgeving.