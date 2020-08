President Wit-Rusland dreigt in speech: 'Maar mensen trappen er niet meer in'

De verkiezingen staan voor de deur in Wit-Rusland, ook wel de 'laatste dictatuur van Europa' genoemd. Komende zondag gaan de Wit-Russen naar de stembus. Maar het is nog maar de vraag of Aleksandr Loekasjenko, die Wit-Rusland sinds 1994 met harde hard leidt, voor de zesde keer tot president wordt gekozen.

De straten van het land zijn namelijk al weekenden op rij gevuld met tienduizenden demonstranten die Loekasjenko zat zijn. Ze scharen zich massaal achter oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja. Ook vandaag stond een bijeenkomst gepland van Tichanovskaja. De mensen die zich al verzameld hadden, werden direct aangehouden door de politie.

Loekasjenko voelt de druk: vandaag sprak hij de natie toe in een speech van anderhalf uur. Die speech werd ook door Witrussen hier in Nederland gevolgd.

Bedreigend en schofferend

"Als ik bij deze speech aanwezig was geweest, dan zou ik zijn weggelopen", zegt Marina Oeljasjyna, die Nederland kwam om te studeren. Ze woont hier nu 20 jaar, en volgt de situatie in Wit-Rusland op de voet.

Volgens Oeljasjyna was de toon van Loekasjenko 'bedreigend en schofferend'. Zo zei Loekasjenko onder andere: "Het is op dit moment nog geen echte oorlog in Minsk, maar het is overduidelijk dat mijn tegenstanders een bloedbad aan het organiseren zijn". Verder zei hij dat zijn belangrijkste taak nu is dat het leger voor komende zondag wordt voorbereidt op de "weerstand en bedreigingen" in het land.

"Het is een truc die hij altijd gebruikt", vertelt Oeljasjyna. "Hij dreigt met geweld en hoopt daarmee dat mensen doen wat hij zegt. Hij richt zich tot de militairen, de oppositie. Hij scheldt ze uit. Dat heeft tot nu toe eigenlijk altijd gewerkt. Maar mensen trappen er niet meer in; dat zie je terug in de massale protesten. Hij is zijn geloofwaardigheid volledig kwijt."

Frustraties

Dat vindt de Wit-Russische Valeria Krasovskaja ook. Ze heeft de speech vandaag bewust niet gekeken. "Het heeft voor mij geen waarde. Alles wat hij zegt is een leugen, het is een crimineel".

Krasovskaja woont in Nederland. Ze verhuisde nadat haar vader in 1999 onverwachts, samen met een vriend, spoorloos verdween. Volgens de Wit-Russische autoriteiten is hij onvindbaar en is er niets bekend over zijn verdwijning. Maar een onafhankelijk onderzoek vanuit de EU zegt iets anders. Krasovkaja's vader en zijn vriend zouden op 16 september zijn ontvoerd, en diezelfde nacht zijn vermoord. "Mijn vader was bekend in de zakenwereld. Zijn goede vriend was politicus, die Loekasjenko wilde afzetten en zelf president wilde worden. Een dag voor de afzettingsprocedure zou beginnen, verdwenen ze allebei".

Het frustreert Krasovskaja dat er al jaren niets verandert aan de macht die Loekasjenko heeft. "Hij is al 26 jaar president, er zijn geen consequenties voor de moord op mijn vader. Consequenties die ook echt iets veranderen", voegt ze toe. Zij verwacht dan ook niets van de verkiezingen komende zondag. En ook niet dat er een revolutie komt door de huidige protesten. "Ik heb jarenlang de hoop gehad rondom verkiezingen dat de situatie in Wit-Rusland zou veranderen. Dat er een andere president zou komen. Maar die hoop heb ik ook alweer lang geleden opgegeven."