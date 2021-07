Ajax-keeper Onana is eruit met het Lyon van Bosz, clubs in gesprek

André Onana is in gesprek met Olympique Lyonnais, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer aan de NOS. Het is nu aan de clubs om ook tot een akkoord te komen. Een overgang naar Lyon betekent voor Onana een hereniging met trainer Peter Bosz die sinds eind mei de scepter zwaait bij de Franse club.

Het internationaal sporttribunaal CAS bracht in juni de dopingschorsing van Onana terug van twaalf naar negen maanden. Die eindigt daarmee op 4 november 2021. Onana mag zijn trainingsactiviteiten twee maanden voor het einde van de schorsing, op 4 september 2021, hervatten.

Contract tot 2022 bij Ajax

Ook Arsenal en Internazionale hebben interesse in de 25-jarige keeper, maar dreigen nu achter het net te vissen. Bij Ajax heeft Onana nog een contract tot medio 2022. Ajax-trainer Erik ten Hag zei vrijdag dat hij Onana gewoon opstelt als de doelman toch in Amsterdam blijft en zich beter toont dan Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg.

"De beste keeper gaat keepen, uiteraard", zei Ten Hag op de persconferentie in De Lutte, waar de Amsterdammers de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn begonnen. "Ik heb een ontzettend goede verhouding met André. Ik kan heel goed met hem werken. Nee, een aflopend contract is voor mij geen belemmering. Het gaat om het team."

Onana stapte in 2015 over van FC Barcelona naar Ajax, waar hij vanaf het seizoen 2016/2017 de eerste doelman werd. Onder leiding van Bosz bereikte hij dat seizoen met Ajax de finale van de Europa League.