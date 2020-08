Besmettingen onder jongeren nemen toe, alternatieven voor introductieweken

Het Amsterdamse studentencorps A.S.C.A.V.S.V stopte met de ontgroeningstijd van nieuwe leden, nadat vier van hen positief getest zijn op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen om de nieuwe besmettingen bij twintigers toe. Volgens de GGD's in beide steden vormen de aankomende introductieweken een besmettingsrisico.

"We zien een verdubbeling van het aantal meldingen positief geteste personen. Die toename zien we heel erg bij jongvolwassen", zei ook Susan van den Hof van het RIVM vanmiddag. In de afgelopen week was een kwart van alle positief geteste personen in ons land tussen de 20 en 29 jaar oud. De cijfers laten volgens Van den Hof "zien dat jonge mensen toch ook het virus overdragen aan oudere mensen. Dat is waar ik bezorgd over ben. Dat het virus nu overslaat naar de oudere leeftijdsgroepen."

In heel Nederland buigen studentenverenigingen zich daarom over de vraag of de introductieweken wel door kunnen gaan en vooral, hoe?

Introductieweken zijn volgens voorzitter Merel van Lunen, voorzitter van de Rotterdams Kamer van Verenigingen, een overkoepelende organisatie van studentenverenigingen in Rotterdam, een onmisbare start voor nieuwe studenten. "Er komt een hele groep studenten naar Rotterdam, die vaak een hele zomer thuis heeft gezeten. Ze hebben geen diploma-uitreiking of examenfeest gehad. Wij hadden een leuke start van onze studententijd en dat gunnen we nieuwe studenten ook."

Het percentage positieve testen onder jongeren is relatief hoog, zegt Van den Hof: