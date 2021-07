Oud-international Mariner (68) overleden, held van Ipswich met Thijssen en Mühren

Voormalig Engels international Paul Mariner is op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. De spits was een held bij het Ipswich Town dat in 1981 ten koste van AZ'67 de UEFA Cup won, mede door een doelpunt van Mariner in de heenwedstrijd.

Ipswich Town veroverde in die jaren de harten van veel voetballiefhebbers, onder meer door de bijdragen van de Nederlandse profs Arnold Mühren en Frans Thijssen.

Mariner was acht jaar lang de aanvalsleider van die ploeg, goed voor 139 goals in 339 duels. Ipswich Town gold in die tijd als topclub, met drie derde en twee tweede plaatsen in de hoogste Engelse afdeling. Nadien speelde hij nog bij Arsenal, Portsmouth en in de Amerikaanse Major League Soccer.

Een van de besten van zijn generatie

Engeland, dat zondag de EK-finale speelt tegen Italië, staat daags voor dat duel ook stil bij het overlijden van een van de beste spitsen die het land destijds rijk was.