Kingma en Van Egdom draaien warm voor Tokio met titels op NK triatlon

Tokio-gangers Maya Kingma en Jorik van Egdom hebben in Rotterdam op de NK triatlon hun favorietenrol waargemaakt.

Kingma kwam als snelste uit het water na anderhalve kilometer, hield haar voorsprong op de fiets vast met een gemiddelde snelheid van ruim 40 kilometer per uur en liep daarna bij het lopen nog verder uit op de concurrentie. Sarissa de Vries gaf uiteindelijk 1.46 toe en pakte een zilveren medaille.

Bij de mannen was Van Egdom niet de snelste zwemmer. Hij sloot op de fiets, waarop 40 kilometer moest worden afgelegd, snel aan bij een kopgroep van elf man en maakte bij het lopen het verschil door de 10 kilometer in 29.29 af te leggen. Achter hem werden de talenten Ian Pennekamp en Joey van 't Verlaat tweede en derde.

Pennekamp werd daarmee kampioen bij de beloften.

Programma Tokio

De olympische triatlon voor de vrouwen staat op 27 juli op het programma. Behalve Kingma komt ook Rachel Klamer daar in actie. Van Egdom is actief op de gemengde estafette, samen met Kingma, Klamer en Marco van der Stel. De estafette is op 31 juli.