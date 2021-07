In Nederland opgegeven covid-patiënt terug uit Turkije

In mei nam de vrouw van Ilhan Duman dit filmpje op voor hun zoon, toen Ilhan nog in het ziekenhuis in Turkije lag:

Volgens de artsen in Turkije is hij inmiddels van de beademing af en kan hij voorzichtig communiceren. De behandeling kan volgens hen nu in Nederland voortgezet worden.

Daarop schakelde zijn zoon Furkan Duman de Turkse regering in. Eind januari werd zijn vader overgeplaatst naar een Turks ziekenhuis. Vier maanden later werd Duman opgenomen in een ander ziekenhuis in Ankara.

Degene die het overleefd heeft is Ilhan Duman. De artsen in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam besloten zijn behandeling stop te zetten. De man heeft ernstige onderliggende aandoeningen, en artsen zagen geen uitzicht meer op herstel.

De 47-jarige Ilhan Duman, die de afgelopen maanden vanwege corona in Turkije in het ziekenhuis lag, is sinds gisteravond weer thuis. Eind januari werd hij opgehaald door een Turks regeringsvliegtuig, omdat zijn Nederlandse artsen geen kans meer zagen op herstel.

"In Nederland werd de situatie van Duman uitzichtloos bevonden", zegt de Turkse IC-arts Sema Kultufan Turan tegen de NOS. "Wij zijn doorgegaan met de behandeling, en daarom is de patiënt gekomen waar hij nu is." Volgens Turan is het zo dat een patiënt die in Nederland misschien kan zijn opgegeven, in Turkije wel behandeld kan worden.

Volgens hoogleraar medische ethiek Hans van Delden kunnen artsen nooit 100 procent garanderen dat een patiënt het niet gaat overleven. Volgens hem is het goed nieuws dat het erop lijkt dat het met deze patiënt beter gaat, maar ligt zo'n zaak wel heel genuanceerd.

Van Delden: "In Nederland is er geen helder wettelijk kader om te bepalen of een behandeling medisch zinloos is. Maar er zijn wel richtlijnen." Dus is er in Nederland ruimte voor de arts om een afweging te maken. "Heel vaak is het in de geneeskunde zo dat er een hele kleine kans is dat iemand herstelt. De arts bepaalt of een behandeling dan nog proportioneel is."

Maar in sommige culturen en religies is de ruimte voor een arts om daarover te beslissen beperkt, zegt Van Delden. "We kunnen discussiëren over hoeveel ruimte je laat aan dokters, maar de andere kant daarvan is het risico op overbehandeling. Als de arts zegt dat het in 99 van de 100 gevallen niet goed gaat, gaan we dan voor een piepkleine kans op overleving een hele zware behandeling geven en een bed bezet houden?"