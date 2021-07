Rugbyers na veelbelovend debuut nu kansloos in tweede duel Europe Championship

De Nederlandse rugbyers hebben in het Europe Championship ook het tweede duel verloren. Portugal was in Amsterdam een maat te groot voor het team van bondscoach Zane Gardiner (28-61).

Twee weken geleden maakte Oranje nog een veelbelovend debuut in deze - na het zeslandentoernooi - hoogste Europese competitie, door kampioen Georgië een uur lang bij te benen.

Oranje werd nu echter direct onder druk gezet. Het gaf de snelle Portugese lopers ruimte, had veel moeite met het bewegings- en baltempo en stond al snel drie try's toe. Bart Wierenga sloeg weliswaar terug na een chipje van Amir Rademaker, maar vlak voor rust glipte er nog een Portugees door.

Bekijk hier beelden van de wedstrijd tegen Georgië: