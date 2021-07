G20 steunt plan voor wereldwijd minimumbelastingtarief

Alle leden van de G20 zijn voor het invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief van 15 procent voor bedrijven. Op die manier moet voorkomen worden dat bedrijven winsten doorsluizen. Vorige maand gingen de G7-landen al akkoord.

De ministers van Financiën van de G20, een groep van negentien grote industrielanden en de Europese Unie, zijn sinds gisteren bijeen op een top in Venetië. Ook demissionair minister Hoekstra van Financiën is bij de top aanwezig, ook al is Nederland als land formeel geen lid.

De Amerikaanse minister van Financiën Yellen zegt dat de bijeenkomst heeft aangetoond dat de wereld klaar is om "de wereldwijde race naar de bodem op het gebied van vennootschapsbelasting te beëindigen en dat er nu snel moet worden gehandeld om de deal af te ronden". Het doel is om in oktober klaar te zijn wanneer de volgende top plaatsvindt. De G20 roept andere landen op om ook akkoord te gaan met de deal.

Belastingparadijs Nederland

Een hoger belastingtarief voor bedrijven lijkt ongunstig voor de Nederlandse belastinginkomsten, omdat Nederland internationaal bekendstaat staat als belastingparadijs. Zo stemde het Europees Parlement in 2019 in met een resolutie die Nederland als dusdanig kwalificeert.

Nederland speelt met name een grote rol in het doorsluizen van geld om zo belasting te ontwijken. "Zo gaat geld onder andere via brievenbusfirma's Nederland in en uit", zei Arjan Lejour, hoogleraar belastingen aan Tilburg University eerder. Nederland verschilt daarin van 'traditionele' belastingparadijzen zoals Bermuda, waar bedrijven geen winstbelasting hoeven te betalen.