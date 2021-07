Zonder fietscomputer wist Mollema precies wat hij deed: 'Had deze rit aangestipt'

Mollema na fraaie solozege: 'Ik voelde me goed en dacht: waarom niet?' - NOS

Geen huilende mannen dit keer na de finish van de veertiende Tourrit, maar een nuchtere noorderling. Uit de glinsterende ogen van etappewinnaar Bauke Mollema sprak vooral trots en zelfbewustzijn. "Geweldig om opnieuw een rit te winnen in de Tour", begon Mollema. "Het duurde eindeloos voor de ontsnapping eindelijk weg was. De kopgroep was best prima, maar de samenwerking niet altijd even goed. En ik voelde me goed, dus ik dacht: 'waarom niet?'".

Bijna vier jaar geleden, op 17 juli 2017, won Mollema in Le-Puy-en-Velay zijn eerste Tourrit na een lange solo. Vandaag deed hij het opnieuw, maar nu aan de voet van de Pyreneeën in het dorpje Quillan. Geen toeval, aldus Mollema. "Ik had deze etappe aangestipt en en het parcours goed gecheckt op google maps. En ik voelde me goed genoeg om er een solo uit te persen en wist dat ik een heel goede kans maakte om het te halen tot aan de streep. Normaal kan ik vrij goed het juiste tempo aanhouden. Op die laatste klim was het volle bak, maar na de top wist ik dat het binnen was. Al moet je natuurlijk niet de bocht uitvliegen."

Ploegleider De Jongh: 'Op zo'n manier kan alleen Bauke het' "Op zo'n manier kan alleen Bauke het", vond ploegleider Steven de Jongh, wiens brede glimlach amper verhuld werd door zijn mondkapje. "Hij ging van ver en komt dan in een ritme, met die schouders van links naar rechts. Hij verloor nooit meer dan een handvol seconden, zijn zege kwam nooit in gevaar."

Dat juist Mollema zo precies weet hoe hard hij moet rijden om zijn achtervolgers voor te blijven is best opmerkelijk. "Bauke rijdt altijd zonder computer, die zit in zijn achterzak", weet De Jongh. "Hij weet dus nooit precies hoe het gaat. Toen wij de achtervolgers passeerden, waren de bekkies al redelijk bleek, dus toen wisten we dat er niet veel motivatie meer inzat. Dat hebben we hem verteld en wat eten en drinken gegeven."