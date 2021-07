Feyenoord besluit trainingskamp met eerste nederlaag onder Slot, PSV speelt gelijk

Feyenoord heeft het trainingskamp van de ploeg afgesloten met een nederlaag. De Rotterdammers verloren het besloten oefenduel met de Zwitserse kampioen Young Boys, twee jaar geleden tegenstander van de Rotterdammers in de Europa League, met 2-0. Het was voor de nieuwe trainer Arne Slot de eerste nederlaag in de voorbereiding.

Na Rotterdams balverlies kwam Young Boys in de 30ste minuut op voorsprong via Marvin Spielmann. Feyenoord kreeg vijf minuten voor rust de eerste kans. Jens Toornstra, die de geblesseerde Leroy Fer verving als aanvoerder, gaf voor en Róbert Bozeník kopte op keeper David von Ballmoos. In de 72ste minuut verdubbelde Ulisses Garcia de Zwitserse voorsprong met een strak schot in de verre hoek.

Belgische krant meldt akkoord Club Brugge en Malacia

Na rust wisselde Slot veelvuldig en bleef alleen doelman Justin Bijlow de hele wedstrijd staan. Ook Tyrell Malacia werd na een uur spelen vervangen, door Achraf El Bouchataoui. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws is de 21-jarige linksback persoonlijk rond met Club Brugge, maar zijn de clubs nog niet akkoord over een transfersom. Malacia verlengde zijn contract bij Feyenoord in juni tot medio 2024.

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League, op 22 juli tegen FK Decic uit Montenegro of FK Drita uit Kosovo. De Rotterdammers bleven in de eerste drie oefenduels ongeslagen: 1-1 tegen AA Gent, 3-1 tegen AEK Athene en 1-0 tegen FC Zürich.

PSV verzuimt te scoren tegen derdeklasser

Op bezoek bij VfL Osnabrück, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Tweede Bundesliga, speelde PSV zaterdag met 0-0 gelijk. De Eindhovenaren hadden met name in de eerste helft via spits Eran Zahavi meerdere kansen, maar verzuimden te scoren.