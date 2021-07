RTL Boulevard schrapt live-uitzending om 'ernstige dreiging'

De live-uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam gaat vanavond niet door vanwege een "ernstige dreiging", meldt RTL. De studio aan het Leidseplein is ontruimd.

De omroep zegt dat besluit genomen te hebben op basis van informatie van de Amsterdamse driehoek: de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

"Er is informatie binnengekomen dat er extra maatregelen nodig zijn bij de studio van RTL Boulevard. Dit zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. De omroep is vanmiddag daarover ingelicht.

Aanslag op Peter R. de Vries

RTL Nieuws meldt dat het gaat om "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad". Het is niet duidelijk of de dreiging iets te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries van afgelopen dinsdag.

De misdaadjournalist werd na zijn optreden in RTL Boulevard neergeschoten in de omgeving van de studio. Volgens zijn familie zal er tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt over de gevolgen van zijn verwondingen.

Grapperhaus: gesproken met RTL

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt van een "ingrijpend en heftig besluit" om de uitzending niet door te laten gaan. "Ik heb contact met de driehoek van Amsterdam en daarnaast heb ik gesprekken gehad met de redactie van RTL Boulevard en de directie van RTL Nederland."

De uitzending van RTL Boulevard stond gepland voor 18.35 uur. Op dat tijdstip wordt nu een herhaling uitgezonden van de uitzending van woensdag, waarin een ode werd gebracht aan Peter R. de Vries.

Hoe het daarna verder gaat, kan een woordvoerder van RTL nog niet zeggen. "Over hoe we morgen verder gaan, zijn we nu in overleg. Veiligheid staat boven alles."