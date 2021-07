Mollema soleert naar schitterende zege in veertiende etappe van de Tour de France

Mollema besluit solo van 42 kilometer met prachtige ritzege in Quilan - NOS

Bauke Mollema heeft op prachtige wijze de veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander nestelde zich na de onrustige openingsfase in een kopgroep met onder anderen Wout Poels, reed daar op ruim 40 kilometer uit weg en wist zijn achtervolgers in zijn eentje op afstand te houden. Het is de tweede ritzege van Mollema in de Tour de France. Vier jaar geleden was hij de beste in de vijftiende etappe naar Le-Puy-en-Velay.

Vooraf was duidelijk dat de rit van Carcassonne naar Quillan misschien wel de laatste kans zou zijn voor aanvallers en puncheurs met ambities in deze Tour en dus regende het in de eerste uren aanvallen. Anthony Turgis (Total), Toms Skujins (Trek), Maxime Chevalier (B&B) en de twee Alpecin-renners Kristian Sbaragli en Jonas Rickaert kregen wat ruimte, maar nooit genoeg om te mogen dromen van de dagzege.

Poels opent de finale Pas op de Col de Montségur op 70 kilometer van de streep kwam er tekening in de strijd. Wout Poels viel aan op zoek naar punten voor het bergklassement, maar ook Michael Woods was voornemens om Nairo Quintana vandaag al uit de bollentrui te rijden en kroop samen met Mattia Cattaneo in het wiel van de Limburger. Poels won het sprintje bij de beroemde katharenburcht, pakte vijf bergpunten en besloot door te rijden met Woods en Cattaneo, die even later weer aansloot. Achter de drie koplopers vormden zich een groep van acht achtervolgers met louter fraaie namen: Mollema (Trek), Guillaume Martin (Cofidis), Esteban Chaves (BikeExchange), Sergio Higuita (EF), Omar Fraile (Astana), Louis Meintjes (Intermarché) en Patrick Konrad (Bora).

Het Franse kwartet Pierre Rolland en Quentin Pacher (B&B), Valentin Madouas (Groupama) en Elie Gesbert (Cofidis) reed het gat van twee minuten ook nog dicht, waardoor in de finale nog 14 man kans maakten op de zege. Maar eerst voerden Poels en Woods nog een fraaie strijd om de bergpunten. Poels wist Woods op twee van de drie beklimmingen met een machtig sprintje te kloppen, maar kon niet voorkomen dat de Canadees morgen in de bollentrui van start gaat. Even later schoof diezelfde Woods onderuit, maar hij kon zijn weg vervolgen en sloot even later met een gescheurde broek weer aan bij de kopgroep. Aanval Mollema Op 42 kilometer van de streep koos de lepe Mollema een stukje afdaling om in zijn eentje aan te vallen. In een mum van tijd reed hij een halve minuut voorsprong bijeen.

Aan de voet van de Col de Saint-Louis (tweede categorie, 4,7 kilometer à 7,3 procent) op 22 kilometer van de streep had Mollema zijn voorsprong zelfs uitgebreid tot 1.20 en ondanks de inspanningen van Konrad, Higuita, Cattaneo en Woods was daar op de top nog 1.10 van over. In de lange afdaling naar Quillan hoefde Mollema daardoor niet eens alle risico's te nemen om zijn tweede ritzege in de Tour op zijn palmares bij te schrijven.