Nummer één van de wereld Barty klopt Plísková en pakt eerste Wimbledon-titel

De Australische Ashleigh Barty heeft op Wimbledon haar tweede grandslamtitel veroverd. De nummer één van de wereld, die in 2019 Roland Garros won, versloeg in een mooie finale de Tsjechische Karolína Plísková met 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Barty is de opvolgster van de Roemeense Simona Halep, die de editie van 2019 de sterkste was en dit jaar ontbrak wegens een kuitblessure.

De 25-jarige Barty trad met haar zege in de voetsporen van haar grote voorbeeld Evonne Goolagong, die precies vijftig jaar geleden haar eerste titel op het Londense gras pakte en in 1980 de laatste Australische winnares was.

De vier jaar oudere Plísková, dertiende op de wereldranglijst maar op Wimbledon als achtste geplaatst, stond voor de tweede keer in een grandslamtinale. In 2016 moest ze bij de US Open de titel laten aan de Duitse Angelique Kerber. Zowel Barty als Plísková was tot dit jaar op Wimbledon nooit verder gekomen dan de achtste finales.

Veertien punten op rij

Barty schoot uit de startblokken en won de eerste veertien punten. De nerveus ogende Plísková, die tot de finale maar vier keer was gebroken en de meeste aces (54) had geslagen, pakte in de vierde game haar eerste puntje, maar kon niet voorkomen dat de Australische op 4-0 kwam.

De Tsjechische sloeg de game daarop terug met een break op love. Een ommekeer in de set bleef echter uit, omdat ze direct haar service weer inleverde.