Eigenaar uitgebrande fabriek Bangladesh opgepakt

Ondertussen zijn veel familieleden van fabrieksarbeiders samengekomen bij ziekenhuizen in de stad, op zoek naar hun geliefden. Bij hen wordt dna-materiaal afgenomen om de dodelijke slachtoffers te kunnen identificeren. Door het vuur is dat op andere wijze vaak niet mogelijk.

Details over de arrestaties zijn niet bekendgemaakt, maar de minister van Binnenlandse Zaken noemde het verlies van zoveel levens moord.

De politie van Bangladesh heeft acht mensen opgepakt naar aanleiding van de dodelijke brand in een fabriek gisteren. Onder hen is de eigenaar van de fabriek.

In Bangladesh komen vaker op grote schaal werknemers om het leven door de gebrekkige arbeidsomstandigheden. In 2012 kwamen 117 employees van een kledingfabriek om bij een brand, een jaar later stierven meer dan 1100 mensen toen een kledingfabriek instortte.