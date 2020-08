Ook titelhouder Nadal slaat US Open over: 'Reis voorlopig liever niet'

Hij had het al min of meer aangekondigd, maar nu is het officieel: Rafael Nadal zal niet meedoen aan de US Open. Coronavirus of niet, het grandslamtoernooi begint op 31 augustus in New York.

"Dit is een beslissing die ik nooit had willen nemen, maar dit keer volg ik mijn hart. Voorlopig wil ik liever niet reizen. Het lijkt er niet op dat we het coronavirus onder controle hebben", laat de 34-jarige Spaanse titelhouder op Twitter weten.