Spanning rond overname TikTok loopt op: Trump wil geld zien, gebruikers in de war

TikTok - EPA

Het spel rond TikTok is verder op scherp gezet. Dat het ongewone overnameonderhandelingen zijn tussen Microsoft en TikTok was al duidelijk, maar nu doet president Trump er nog een schepje bovenop. Hij wil dat de Amerikaanse schatkist een percentage van het overnamebedrag krijgt. "Dit is onacceptabel en ongekend", zegt Marietje Schaake, beleidsdirecteur technologie bij Stanford University, over de 'commissie' die de president wil. "Zoiets hebben we nog niet eerder gezien en zo werkt het niet." Volgens Schaake gedraagt de president zich hier als een "schimmige zakenman" en lijkt hij te vergeten dat-ie nu een andere pet op heeft.

TikTok is een socialemedia-app van Chinese makelij die in het westen al een tijdje aan een opmars bezig is. Het idee is dat gebruikers, nu nog veelal jongeren, filmpjes van zo'n 15 seconden delen waarin op muziek acts of dansjes worden gedaan. De app heeft in de VS 100 miljoen gebruikers, in Nederland zo'n 3,5 miljoen en wereldwijd 800 miljoen.

Tegelijkertijd is het tekenend voor hoe Trump zich de afgelopen tijd in deze zaak heeft gemengd, zegt Schaake. Ook Danny Bosker, overname-expert bij accountancykantoor KPMG, zegt dat hoe de president zich bemoeit met de overname niet vaak voorkomt, maar wel bij Trump past: "Zijn reactie is heel kenmerkend voor hoe hij als persoon is." De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico; China zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen. Het bedrijf ontkent dat hier sprake van is, maar om die reden wil de VS dat moederbedrijf ByteDance afstand doet van de Amerikaanse activiteiten van TikTok. De president heeft daarnaast een ultimatum gesteld: de populaire app gaat op 15 september op zwart, tenzij voor die tijd Microsoft of een andere Amerikaanse partij een deal weet te sluiten met ByteDance. De klok tikt dus voor alle betrokkenen. Speler van formaat Waar ByteDance min of meer wordt gedwongen z'n westerse succesverhaal te verkopen, betekent het voor Microsoft een buitenkans. Het bedrijf is groot op de zakelijke markt met clouddiensten, Windows en z'n kantoorpakket Office 365. Met het kopen van TikTok wordt het in één klap een speler van formaat op de markt van sociale media. Dat voor de softwaregigant de belangen groot zijn, bleek wel uit de blogpost die het bedrijf gisteren publiceerde. Daarin dankte het bedrijf Trump voor z'n rol bij de onderhandelingen. De blog wordt als ongewoon gezien: normaal gesproken spreekt een bedrijf zich niet uit over lopende onderhandelingen. "Microsoft paait Trump heel erg, dat zie je aan alles", zegt techdeskundige Marietje Schaake. Het bedrijf beloofde daarnaast dat de data van Amerikaanse gebruikers op Amerikaanse grondgebied zou komen te staan en elders wordt vernietigd. De onderhandelingen tussen TikTok en Microsoft en de angst dat het platform verdwijnt, leiden in ieder geval tot heftige emoties bij gebruikers. TikTokker Sara Dol reageerde geschrokken toen ze van die mogelijkheid hoorde. Ze heeft 2,5 miljoen volgers:

'Veel mensen weten niet dat er zo'n grote business achter TikTok zit' - NOS