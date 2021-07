Zonder Berghuis-taferelen stapt Ajax-verdedigster over naar Feyenoord

De 19-jarige Van Diemen begon haar carrière bij het Leidse UVS en stond sinds 2019 onder contract bij Ajax. Afgelopen seizoen stond ze negen keer in de basis en viel ze drie keer in bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Mede omdat Feyenoord en Ajax bij de vrouwen nog nooit tegen elkaar hebben gespeeld, is er van de rivaliteit zoals we die uit het mannenvoetbal kennen, geen sprake. Van Diemen is ook niet de eerste Ajax-speelster die naar de Rotterdammers gaat. Twee jeugdspeelsters (Justine Brandau en Manique de Vette) gingen haar voor.

De verdedigster van Ajax stapt over naar Feyenoord, dat komend seizoen debuteert in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en een volledig nieuw team heeft samengesteld.

De mogelijke transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax doet flink wat stof opwaaien in de voetbalwereld. In de schaduw daarvan bewandelt Samantha van Diemen zonder problemen de omgekeerde weg.

"Samantha is een talentvolle verdedigster die we graag helpen om de volgende stap in haar carrière te zetten", zegt Manon Melis, coördinator van de Feyenoord-vrouwen, over de komst van Van Diemen, die een contract voor een jaar heeft getekend.

Ook Weimar naar Feyenoord

Naast Van Diemen heeft Feyenoord ook doelvrouw Jacintha Weimar voor één jaar gecontracteerd. De 23-jarige Weimar was jarenlang in dienst van Bayern München en stond afgelopen seizoen bij SC Sand onder de lat in de hoogste Duitse vrouwencompetitie.

Met Van Diemen en Weimar heeft Feyenoord de selectie voor het debuutseizoen in de Eredivisie Vrouwen rond. Het voetbalseizoen begint voor Feyenoord op zondag 29 augustus als bekerfinalist ADO Den Haag de tegenstander is.