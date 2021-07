CDA presenteert veelbesproken rapport commissie-Spies

Vanmiddag wordt het rapport gepresenteerd dat een commissie onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies heeft geschreven over de tegenvallende verkiezingscampagne van het CDA. Ze overhandigt het aan interim-partijvoorzitter Marnix van Rij.

Het rapport is een evaluatie van het afgelopen jaar, toen er veel mis ging bij het CDA. De lijsttrekkersverkiezingen verliepen door technische problemen rommelig en de uiteindelijke winnaar, Hugo de Jonge, trok zich later weer terug.

Uiteindelijk ging de partij met Wopke Hoekstra als boegbeeld de verkiezingen in, maar dat werd geen groot succes. Het CDA verloor vier zetels en hield er 15 over.

Omtzigt weg

De nummer 2 op de lijst, Pieter Omtzigt, heeft inmiddels zijn lidmaatschap opgezegd, nadat zijn bijdrage aan de commissie-Spies uitlekte. Daarin uitte hij felle kritiek op de gang van zaken tijdens de campagne. Zo suggereerde hij dat grote donaties van zakenmensen verdoezeld werden, en dat die zakenmensen invloed hadden gehad op de keuze voor een lijsttrekker.

Partijleider Hoekstra is niet bij de presentatie van het rapport aanwezig. Hij is als demissionair minister van Financiën op de G20-top in Venetië.

