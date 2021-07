Vos stapt niet meer op in Giro Donne met oog op Olympische Spelen

Marianne Vos is niet meer opgestapt voor de negende (en voorlaatste) etappe van de Giro Donne. De renster van Jumbo-Visma gaat zich richten op de Olympische Spelen van Tokio.

Vos won in deze editie van haar geliefde rittenkoers twee etappes. In totaal staat ze op liefst dertig ritzeges in Giro, de grootste meerdaagse wielerwedstrijd bij de vrouwen. De eerste keer dat ze juichend de armen in de lucht stak, was in 2007.

Zaterdag staat de koninginnenrit, met aankomst op de Monte Matajur (13,9 kilometer à 7,7%), op het programma. Anna van der Breggen draagt voor de zevende dag op rij de leiderstrui.

Vierde Olympische Spelen

Vos, de olympische kampioene van Londen, is samen met Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Van der Breggen geselecteerd voor de olympische wegrace, die op 25 juli gehouden wordt. Voor de 34-jarige Vos worden het de vierde Spelen.