Bernal eindwinnaar Route d'Occitanie, Mollema tweede in slotrit

Egan Bernal heeft de Route d'Occitanie op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Ineos zag in de slotrit de oranje leiderstrui niet meer in gevaar komen.

De vierde rit voerde de renners over 195 kilometer van Lectoure naar de bedevaartplaats Rocamadour en telde twee beklimmingen van de derde categorie. De Italiaan Fausto Masnada bleef als laatste over van een kopgroep, waar ook Nick van der Lijke deel van uitmaakte, maar werd in de slotmeters bijgehaald.

Op de heuvelachtige aankomst bleek de Fransman Benoît Cosnefroy de sterkste. Bauke Mollema kwam als tweede over de finish, voor Thibaut Pinot en Egan Bernal. Chris Froome werd 71ste op 4.07.

Achter eindwinnaar Bernal is Pavel Sivakov als tweede geëindigd in het eindklassement. Aleksandr Vlasov werd derde. Mollema sloot de etappekoers af als vijfde.