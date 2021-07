Extra beveiliging tegen overlast asielzoekers in winkels Ter Apel

Winkeliers in Ter Apel huren sinds begin deze maand een particulier beveiligingsbedrijf in om overlast en winkeldiefstallen van asielzoekers tegen te gaan. De beveiligers staan bij de deur en surveilleren in de winkels.

"Ze zeggen dat de beveiligers een stuk meer rust in de winkel brengen", zegt Peter Erdman van ondernemersvereniging Mercurius bij RTV Noord.

Een klein deel van de ongeveer 2.000 asielzoekers in Ter Apel veroorzaakt overlast in het dorp. Vaak gaat het om mensen die geen of nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland, zogenoemde veiligelanders.

Tot voor kort probeerde het COA de problemen aan te pakken door beveiligers opvallend door het winkelcentrum te laten fietsen. Maar die beveiligers mogen geen toezicht houden binnen, in de winkels. In overleg met het COA, gemeente en politie hebben de winkeliers nu een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd dat wel naar binnen kan. Niet alleen om toezicht te houden maar ook om, zo nodig, in te grijpen.

Daarmee is de overlast op straat nog niet voorbij. Burgemeester Jaap Velema denkt erover om 'straatcoaches' in te zetten. Het is nog onduidelijk welke bevoegdheden zij krijgen. "Ze hebben een lichtere vorm van aanpak dan een boa", aldus Velema. "De straatcoach kan de jongens op hun gedrag aanspreken. Hij is het aanspreekpunt voor overlastgevers, maar hij is ook aanspreekpunt voor direct omwonenden."

Opstootjes op de bus

Komende maandag komt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol naar Ter Apel. Zij gaat in gesprek met buschauffeurs. Uit onderzoek van vakbond FNV bleek eerder dat negen op de tien chauffeurs van lijn 72 en 73, die stoppen in de buurt van het AZC in Ter Apel, zich onveilig voelen tijdens het werk. In het verleden waren er opstootjes met mensen die weigerden te betalen.

Net als vorig jaar rijdt er als alternatief voor lijn 72 en 73 af en toe een 'asielbus', een bus die niet stopt tussen Ter Apel en Emmen en alleen toegankelijk is voor asielzoekers. Maar die speciale bus rijdt niet de hele dag en ook niet het hele jaar rond. De buschauffeurs hebben al aangekondigd dat ze van de staatssecretaris "structurele oplossingen" willen "om de overlast en het gevoel van onveiligheid voor buschauffeurs en reizigers op de lijnen 72/73 uit te bannen."