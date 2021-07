Etappe 14: wie spekkoper wil zijn in Quillan moet vandaag op de tanden bijten

De eerste 50 kilometer lopen namelijk licht omhoog en dus zal er gestreden worden op leven en dood om in de kopgroep te raken. En als dat lukt, dan is er niet veel tijd om het zuur even uit de benen te schudden: met de Col du Bac (derde categorie: 3,1 kilometer à 5,3 procent) wacht namelijk het eerste pittige klimmetje.

Aanvallen, terugvallen, aanvallen, op adem komen, de pijn verbijten, aanvallen, nog eens aanvallen. En dan nog moet je hopen dat je in de juiste vlucht zit. Wie de veertiende etappe van de Tour de France van Carcassonne naar Quillan wil winnen, zal in het eerste uur waarschijnlijk al duizend doden zijn gestorven.

De winnaar in Quillan, een stadje met iets meer dan 3.000 inwoners aan de voet van de Pyreneeën, is spekkoper. In de befaamde kermiskoers van Quillan, een van de Franse natourcriteriums, valt namelijk eeuwige roem en een aardig zakcentje te verdienen.

Waarschijnlijker is dat op deze steile, laatste klim de sterkste aanvaller zijn slag zal slaan. En anders valt de beslissing na een linke afdaling in Quillan.

Want zeg nu zelf: wie wil er nu niet op een erelijst staan met de grote Joop Zoetemelk, Jo de Roo en Jan Janssen? Met André Darrigade, Jacques Anquetil en Raymond Poulidor? Of met Richard Virenque (nog een keer Richard Virenque), Thomas Voeckler (en nog een keer Thomas Voeckler)?

