Het verhaal van unsung hero Wilf Minter; zeven keer scoren, toch verliezen

Het volgende anekdotische verhaal speelt zich af in 1922, in de directe jaren na de Great War (1914-1918), een oorlog waarin de hoofrolspeler uit deze geschiedenis, Wilf Minter, weliswaar gewond raakt, maar overleeft.

Engeland is hoe dan ook het land waaraan de rest van de voetbalwereld schatplichtig is vanwege de uitvinding van de voetbalsport zelf, van de penalty, de corner, de free kick en het spelen in teams van elf spelers (hoezo elf?!).

Engeland is inderdaad veel en van alles, zoals ook de andere bewoners van de Britse en Ierse eilanden zullen beamen en in hun geval niet met eindeloze genegenheid.

Deze week zei de inmiddels bewierookte bondscoach dat de orkaan van gejuich en gezang op Wembley, na de gewonnen wedstrijd tegen de Denen , hem vervuld had van trots. "Ik vind het een eer om te kunnen zeggen dat ik een Engelsman ben. We hebben een bijzonder land, met een onvoorstelbaar rijke geschiedenis."

Na de oorlog keert Wilf Minter terug van het slagveld in Mesopotamië, naar zijn woonplaats St. Albans, ten noorden van Londen. Hij gaat er voetballen voor de plaatselijke FC, op Clarence Park. Wilf is klein van postuur, heeft een sombere oogopslag maar vooral een feilloos instinct voor het opduiken op de juiste plaats op het juiste moment; hij is een veel scorende aanvaller.

Zo komt de 22ste februari 1922. Op deze woensdagmiddag om drie uur is de aftrap van het duel in de vierde ronde van het FA Cup-toernooi, tussen Dulwich Hamlet en het St. Albans van Wilf Minter. Het is een replay, de eerste wedstrijd op Clarence Park is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Nu wordt er afgetrapt op Champion Hill in Dulwich.

Vooraf is er alle aanleiding geweest om te hopen op een onderhoudende middag, omdat van beide teams de doelman geblesseerd is. Echte reserve-goalies zijn er niet, het is in die dagen niet toegestaan om geblesseerde spelers tijdens een wedstrijd te vervangen. Vooral aan de keeperskwaliteiten van Alf Fearn, een medewerker uit de plaatselijke melkfabriek, die normaal gesproken de rechtsback is van St. Albans, wordt ernstig getwijfeld.

Dulwich Hamlet komt na 15 minuten op voorsprong, via een penalty.

Historische goals Minter

Vervolgens krijgt Wilf Minter het op zijn heupen; via een rebound van de lat tikt hij eerst de 1-1 binnen, dan volgt een subtiele kopbal voor de 1-2, en na een half uur spelen is de achterstand van St. Albans omgezet in een voorsprong: 1-3. Drie goals van Wilf Minter!

In het daaropvolgende half uur worden de matige kwaliteiten van Alf Fearn als doelman jammerlijk blootgelegd. Dulwich Hamlet scoort vier keer op een rij, na een reeks tragische missers van Fearn.

Een uur gespeeld: 5-3 voor Dulwich.

Maar de wedstrijd is nog niet voorbij.

Wanneer zijn ploeggenoot Harold Figg op de paal schiet, is Wilf Minter er als de kippen bij om alsnog te scoren: 5-4.

Wilf Minter is on fire, want hij scoort niet lang daarna nóg twee keer: 5-6. Twee hattricks in een wedstrijd gemaakt door één speler.

Een glorieuze overwinning voor St. Albans is aanstaande, met Wilf Minter als de grote man.

Toch niet.

Met nog vijf minuten te spelen maakt Dulwich gelijk: 6-6!

Eindsignaal.

Er komt een verlenging van twee keer vijftien minuten.