Zo werd Pieter Omtzigt de meest besproken man van het Binnenhof

Goede kans dat het vandaag weer veel over Pieter Omtzigt en het CDA gaat. De commissie-Spies onderzocht de tegenvallende verkiezingsuitslag, vandaag volgen de conclusies.

Voor ons reden om terug te kijken. Omtzigt was het bekendste Kamerlid van het CDA, nu zit hij oververmoeid thuis en is hij geen lid meer van de partij.

Daar is al van alles over gezegd en geschreven. Maar wat gebeurde er achter de schermen? En waar ligt de toekomst van Omtzigt? Onze politieke verslaggevers Nynke de Zoeten en Jorn Jonker vertellen het je in deze video: