'Messi zou prijzen met Barcelona direct inruilen voor eindzege met Argentinië'

Want vier verloren finales zitten hem dwars. In 2007, 2015 en 2016 droop Messi teleurgesteld af na nederlagen in de eindstrijd van de Copa América. In 2014 trok hij met zijn land aan het kortste eind tijdens de WK-finale tegen Duitsland.

Na de deceptie tegen Chili in 2016, waarbij Messi een penalty miste in de strafschoppenserie, bedankte hij zelfs even voor de nationale ploeg.

"Ik heb er alles aan gedaan. Het is wat ik het liefst wilde, een prijs winnen met Argentinië. Helaas is het me niet gelukt. Het is een schande, verbazingwekkend. Het mocht niet zo zijn. Dit doet heel veel pijn", zei de toen 29-jarige Argentijnse superster.