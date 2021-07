Royce de Vries post oude foto van zijn vader, geen nieuws over toestand Peter R. de Vries

Voor zover bekend ligt Peter R. de Vries nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een woordvoerder van de familie doet geen mededelingen over zijn gezondheidstoestand. Er zijn geen berichten dat die verslechterd is.

Zijn familie liet donderdag aan de redactie van RTL Boulevard weten dat zijn gezondheidssituatie "ongewijzigd" was. "Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt", aldus de familie.

Bezoek advocaten Nabil B.

RTL Boulevard meldde gisteren dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Peter Schouten en Onno de Jong, De Vries in het ziekenhuis hebben bezocht. De Vries is vertrouwensman van B. in dit proces, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.

"We spreken ook tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Maar dat helpt ook. Enne...nou goed, het is gewoon heel erg hard", zei Schouten. "Een derde van ons is weggeslagen, maar hij is er nog", zei De Jong. "De focus ligt echt op Peter en zijn herstel. Dat is het enige waar ik op dit moment aan kan denken."

De Vries werd dinsdagavond in Amsterdam neergeschoten, nadat hij aan een uitzending van RTL Boulevard had meegedaan. Diezelfde avond werden bij Leidschendam twee verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter.