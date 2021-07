Curaçao stapt uit Gold Cup door diverse coronabesmettingen binnen de selectie

Curaçao heeft zich op het laatste moment uit de Gold Cup moeten terugtrekken. Een aantal positieve coronatesten binnen de selectie van waarnemend bondscoach Patrick Kluivert heeft ervoor gezorgd dat het land niet kan deelnemen.

Een nader te noemen hoeveelheid spelers en stafleden testten positief voor de vlucht richting het Amerikaanse Dallas, waar in voorstad Frisco de eerste wedstrijd tegen El Salvador zou worden gespeeld.

Regionale coronaregels

Diverse leden van de selectie hadden vervolgens bij een nieuwe testronde een negatieve uitslag, maar de regionale coronaregels in Texas schrijven voor dat ook personen die in de buurt zijn geweest van besmette personen in isolatie moeten, ongeacht een negatieve testuitslag.

Curaçao wordt op de Gold Cup (het Noord/Centraal-Amerikaanse equivalent van het EK voetbal) nu vervangen door Guatemala, dat zondag tegen El Salvador speelt.

Bij Curaçao is Guus Hiddink nog steeds afwezig door het herstel van een coronabesmetting. Kluivert werd als zijn vervanger aangewezen.